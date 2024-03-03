Кримінал

В Торецьку КАБ впала на приватному подвір’ї

3 Березня 2024 15:53
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дснс, торецьк, розмінування
Торецьк: піротехніки ДСНС вилучили з території приватного домоволодіння авіаційну бомбу КАБ-250 / Фото ДСНС

Вчора ввечері до Служби порятунку надійшла інформація про те, що на території приватного домоволодіння у м. Торецьк Донецької області виявлено вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в ДСНС.

“Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали до місця виклику. В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби порятунку спільно з Національною поліцією провели побудинковий обхід приватного житлового сектору в зоні можливого ураження для подальшої евакуації населення.

З 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.

Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її у встановленому порядку.


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