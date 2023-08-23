Кримінал

В Тернопільській області затримали депутата, який “допомагав” військовим уникнути ротації на фронт

23 Серпня 2023 10:29
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сбу, армія

В Тернопільській області правоохоронці затримали депутата сільради, який мобілізувався до ЗСУ і проходить службу на території регіону. Він “допомагав” співробітникам військкомату уникнути ротації на передову.

Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що депутат за гроші пропонував іншим мобілізованим своє “сприяння” в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

Задокументовано, що саме з такою “пропозицією” чоловік звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на фронт.

За 6 тисяч доларів депутат обіцяв військовому, що “вирішить питання” з його керівництвом про “відтермінування” службового відрядження на передову.

До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.

Проте маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника “на гарячому” під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом). Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.


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