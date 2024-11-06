Суспільство

В ТЦК нагадали, що “обмежено придатні” повинні повторно пройти ВЛК
6 Листопада 2024 19:38
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мобілізація
Ілюстративне фото / АрміяInform

У рівненському ТЦК і СП нагадали, що що до 5 лютого обмежено придатним треба повторно пройти ВЛК.

У коментарі “Суспільному” начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК Олександр Бодін розповів, що 4 травня набув чинності закон № 3621, який скасував статус “обмежено придатний”. Відповідно до цього закону, військовозобов’язаним з цим статусом надано 9 місяців на повторне медичне освідчення для отримання нового актуального статусу.

Бодін також зазначив, що статус “придатний до військової служби” дозволяє призначати військовозобов’язаного на будь-яку посаду в Збройних силах України. Крім того, є статус “придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах”.

Окрім того, існують категорії “тимчасово непридатні”, які потребують лікування або відпустки, “непридатні” з переоглядом через 6–12 місяців і “непридатні” з виключенням з військового обліку.


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