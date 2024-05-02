В столиці Угорщини під час сварки вбили українця

У Будапешті під час сварки вбили українця. Головне управління поліції міста повідомляє, що 1 травня близько 13:00 правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю. Він отримав настільки тяжкі тілесні ушкодження, що помер на місці.

Поліція зазначає, що відкрила кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Злочинець був затриманий на місці події і буде притягнутий до відповідальності.

Як пише угорський таблоїд Blikk, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок, а в день вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії.