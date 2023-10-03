Політика

В США запевнили, що Україну продовжать підтримувати

3 Жовтня 2023 19:25
читать на русском →
сша, допомога, україна

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з представниками союзників у НАТО та “Великій сімці”: скоординували підтримку України.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, у розмові взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, голова МЗС Франції, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії й генеральний секретар НАТО.

У Білому домі кажуть, що дзвінок мав на меті “скоординувати нашу постійну підтримку України”.

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда розповів, що Байден ознайомив союзників із ситуацією у США, зокрема стосовно України.

“Він закликав усіх підтримувати допомогу Україні. Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше,  налаштовані підтримувати Україну”, – цитує Дуду агентство PAP.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками розмови так само підкреслив, що союзники “віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 20:40

У «Дії» запровадили послугу повернення вкладів із збанкрутілих банків
3 Жовтня 2023 19:25

В США запевнили, що Україну продовжать підтримувати
3 Жовтня 2023 18:11

Литва відкрила “коридор” для транзиту зерна з України
3 Жовтня 2023 16:30

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки