Економіка

“В сьогоднішніх умовах ми не можемо собі дозволити змінювати податкову політику” – Марченко

17 Жовтня 2023 21:25
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марченко

Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику.

Про це пише Економічна правда.

“Ми маємо досить обмежені фіскальні маневри. Почну з простішого: ми в сьогоднішніх умовах не можемо собі дозволити змінювати податкову політику”, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко додав, що Мінфін розглядає тимчасові заходи щодо оподаткування надмірних прибутків банків, що можливо імплементувати. Але цей тимчасовий крок не є визначальним.

“Скорочувати видатки ми не можемо. Ви бачили, що бюджет, який ми подали, й так містить радикальне скорочення капітальних видатків”, – зазначив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, для збільшення доходів державного бюджету розглядаються будь-які заходи, в тому числі акциз і боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом та його легалізацію. 

“Це все є серед напрямів, по яких ми працюємо. Але я скажу відверто, навіть якщо ми розв’яжемо всі ці наші внутрішні проблеми, це не дозволить нам перекрити потреби у зовнішньому фінансуванні”, – резюмував він.
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