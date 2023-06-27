Генпрокуратура продовжує арештовувати майно Оксани Марченко

Прокуратура ініціювала передачу в управління АРМА майна дружини лідера забороненої партії «ОПЗЖ» Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

Вартість цього майна становить понад 303 млн грн.

Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата – лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.