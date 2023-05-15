Економіка

Міністр фінансів вважає, що доплата військовим 30 тис. грн. “не влаштовує абсолютно нікого”

15 Травня 2023 17:25
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бюджет, марченко

Рішення Верховної Ради України про повернення доплат військовим у розмірі 30 тис. грн не влаштовує нікого, тому що прибирає мотивацію для військових.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для Forbes.

“Те, що запропоновано правкою до закону (доплати військовим у 30 000 були скасовані у лютому, але на початку квітня Верховна Рада повернула, «випадково» проголосувавши за правку Дмитра Разумкова до закону щодо інших аспектів діяльності ЗСУ), не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає”, – сказав він.

Марченко зазначив, що парламентська робоча група вже напрацьовує варіант, яким чином питання доплат можна справедливо і ефективно вирішити.

Міністр наголосив, що рішення має бути максимально корисним для Збройних сил і підйомним для фіскальної частини. Тому що доплати будуть виплачуватись шляхом власних надходжень. За його словами, простір для компромісу у цьому питанні є і міністерство готове слухати українське військове командування про конкретні категорії, які треба мотивувати.

“Підкреслюю, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а, навпаки, зростає. Бойове розпорядження і визначення випадків схеми виплат – це рішення головнокомандувача. В межах бюджету ми кажемо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми вимушені ставити питання, коли бачимо, що, наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 000 грн, навіть коли у військовослужбовця встановлений факт дезертирства”, – заявив міністр.


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