Політика

В Сочі помітили літак А-50

20 Січня 2024 16:52
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Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 сів на аеродромі у Сочі. Нещодавно такий літак був знищений Силами оборони України.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер”.

Зазначається, що А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі. Автори Telegram-каналу додають, що інформацію про посадку А-50 опублікували з затримкою для безпеки людей, які зробили фото. Тобто достеменно невідомо, коли А-50 сів у Сочі.

Інформацію про літак передали Збройним силам України.

“У зв’язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і тих, хто у відрядженні на замітку”, – йдеться у повідомленні.


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