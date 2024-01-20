В Сочі помітили літак А-50

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 сів на аеродромі у Сочі. Нещодавно такий літак був знищений Силами оборони України.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер”.

Зазначається, що А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі. Автори Telegram-каналу додають, що інформацію про посадку А-50 опублікували з затримкою для безпеки людей, які зробили фото. Тобто достеменно невідомо, коли А-50 сів у Сочі.

Інформацію про літак передали Збройним силам України.

“У зв’язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і тих, хто у відрядженні на замітку”, – йдеться у повідомленні.