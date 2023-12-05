В Сенаті призначили голосування щодо додаткової допомоги Україні

Лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі.

Про це повідомляє The Hill.

Голосування щодо законопроєкту має відбутися пізніше цього тижня. За словами лідера сенатської більшості, його просування є необхідним, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для відбиття агресії РФ.

“Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми знаходимося в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент”, – заявив Шумер у своєму виступі.

Втім, йдеться в публікації The Hill, законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, адже республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.