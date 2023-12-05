Політика

В Сенаті призначили голосування щодо додаткової допомоги Україні

5 Грудня 2023 08:34
читать на русском →
сша, допомога, україна

Лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі.

Про це повідомляє The Hill.

Голосування щодо законопроєкту має відбутися пізніше цього тижня. За словами лідера сенатської більшості, його просування є необхідним, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для відбиття агресії РФ.

“Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми знаходимося в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент”, – заявив Шумер у своєму виступі.

Втім, йдеться в публікації The Hill, законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, адже республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 08:07

Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”
5 Грудня 2023 07:28

Росіяни заявили про атаку українських безпілотників 
4 Грудня 2023 21:50

РФ атакувала Харківщину дронами, є влучання
4 Грудня 2023 21:12

Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
4 Грудня 2023 20:07

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки