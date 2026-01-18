NASA вивезло гігантську ракету SLS на стартовий майданчик для польоту навколо Місяця

NASA розпочало фінальний етап підготовки до другої місячної місії програми Artemis – у Флориді на стартовий майданчик доставили надважку ракету Space Launch System, яка має вперше за понад 50 років відправити астронавтів у політ навколо Місяця, пише Reuters.

У суботу NASA перевезло ракету Space Launch System з монтажного корпусу на стартовий майданчик Космічного центру імені Кеннеді. Висота ракети становить 98 метрів, а рух до майданчика, що розташований за чотири милі, відбувався зі швидкістю близько 1,6 км на годину на мобільній пусковій платформі. За процесом спостерігали сотні співробітників і підрядників агентства.

Командир місії Artemis II Рід Вайзман заявив, що для NASA цей момент символізує командну роботу, міжнародну співпрацю та лідерство США у космічній галузі. Канадський астронавт Джеремі Генсен, який також входить до екіпажу, наголосив, що ракета є втіленням зусиль потужної американської робочої сили.

Реклама

Реклама

Artemis II стане другою місією в межах багатомільярдної місячної програми NASA після безпілотного польоту у 2022 році та першою, у якій братимуть участь астронавти. Екіпаж із трьох астронавтів зі США та одного представника Канади здійснить 10-денний політ навколо Місяця, під час якого люди опиняться на найбільшій відстані від Землі за всю історію пілотованих польотів.

Запуск місії наразі запланований не раніше 6 лютого, однак остаточне рішення залежатиме від так званої репетиції запуску з повною заправкою ракети, яка має відбутися за чотири дні до старту. За словами директора запуску Artemis Чарлі Блеквелл-Томпсон, саме результати цього випробування визначатимуть подальший графік, оскільки інженерам знадобиться час для аналізу отриманих даних.

На терміни запуску також впливає місія Crew-12 до Міжнародної космічної станції, дату якої перенесли через дострокове повернення екіпажу Crew-11 з медичних причин. Залучення ресурсів до цього запуску може змусити NASA відкласти Artemis II.

Загалом агентство має три можливі пускові вікна для місії Artemis II, які триватимуть з лютого по квітень і залежать від складної траєкторії польоту навколо Місяця та назад.