Американські астронавти повернулися на Землю після дев’ятимісячної затримки на МКС

Двоє астронавтів NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс успішно приземлилися у Флориді після 286 днів на Міжнародній космічній станції. Вони мали пробути там лише 8 днів, але через технічні несправності їхній корабель Starliner не зміг повернутися раніше.

Вілмор і Вільямс вирушили на МКС 5 червня 2024 року у складі першої пілотованої місії корабля Starliner компанії Boeing. Однак повернення затрималося через несправність маневрових двигунів і витік гелію.

Астронавти повернулися на Землю в капсулі Crew Dragon від SpaceX після 17-годинного польоту. Разом із ними на Землю доправили екіпаж місії Crew-9 — американця Ніка Гейга та росіянина Олександра Горбунова, які пробули на МКС 171 день.