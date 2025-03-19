Техно

Американські астронавти повернулися на Землю після дев’ятимісячної затримки на МКС
19 Березня 2025 08:15
читать на русском →
Астронавтка Суні Вільямс / Фото: REUTERS
Астронавтка Суні Вільямс / Фото: REUTERS

Двоє астронавтів NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс успішно приземлилися у Флориді після 286 днів на Міжнародній космічній станції. Вони мали пробути там лише 8 днів, але через технічні несправності їхній корабель Starliner не зміг повернутися раніше.

Вілмор і Вільямс вирушили на МКС 5 червня 2024 року у складі першої пілотованої місії корабля Starliner компанії Boeing. Однак повернення затрималося через несправність маневрових двигунів і витік гелію.

Астронавти повернулися на Землю в капсулі Crew Dragon від SpaceX після 17-годинного польоту. Разом із ними на Землю доправили екіпаж місії Crew-9 — американця Ніка Гейга та росіянина Олександра Горбунова, які пробули на МКС 171 день.


ТОП-новини

19 Березня 2025 08:52

Українська розвідка завдала відчутних втрат російським окупантам у Криму (відео)
19 Березня 2025 10:18

На Дніпропетровщині 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції
19 Березня 2025 09:22

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина
19 Березня 2025 08:27

Росія атакувала Україну балістикою і 145-ма дронами
19 Березня 2025 07:26

Дрони атакували пункт перекачки нафти “Кавказька” у Краснодарському краї РФ (відео)

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки