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Телескопи NASA показали зоряний букет до Дня святого Валентина (відео)
14 Лютого 2025 11:59
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Зоряний букет від NASA до Дня закоханих / Фото: phys.org
Зоряний букет від NASA до Дня закоханих / Фото: phys.org

До Дня святого Валентина астрономи NASA представили ефектний “зоряний букет”, що складається з тисяч яскравих зірок. Це зображення було отримано завдяки поєднанню рентгенівських, оптичних і радіоданих, що дозволило детально вивчити одну з найбільш зоряних областей галактики.

Про це пише видання Phys.

В основі зоряного букета – зображення  Туманність 30 Дорадуса, або Туманність Тарантула, яка знаходиться на відстані 160 000 світлових років у галактиці Велика Магелланова Хмара. Завдяки знімкам рентгенівської обсерваторії НАСА Чандра (синій і зелений), космічного телескопа Хаббл (жовтий) та Атакамської великої міліметрової антенної решітки (помаранчевий) вчені змогли створити вражаюче зображення цього зоряного скупчення.

Детальні спостереження дозволяють науковцям не лише відстежувати рухи зірок, але й вивчати зміни в рентгенівському випромінюванні зірок, що допомагає з’ясувати важливі аспекти життя масивних зірок і їх взаємодії в зоряних системах.


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