В СБУ відповіли “МДБ Придністров’я” щодо підготовки теракту

У “міністерстві держбезпеки” невизнаного Придністров’я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Як заявив прокурор “ПМР” Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення “перших осіб держави”.

В СБУ назвали це нісенітницею.

“Будь-які заяви представників так званого «Міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі”, – йдеться у заяві Служби безпеки.

Там також зауважили, що брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф.

“Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії – розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу”, – йдеться у заяві СБУ.