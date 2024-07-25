Суспільство

В Росії призначили нового командувача військово-повітряними силами
25 Липня 2024 08:21
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Генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який раніше командував дальньою авіацією, призначено командувачем військово-повітряних сил, заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ.

Відповідні зміни помітила на сайті Міноборони РФ.

На посаду командувача дальньої авіації, зі свого боку, призначено генерал-майора Сергія Кувалдіна.

Командувач військово-повітряних сил РФ Сергій Кобилаш / Міноборони РФ

Служба безпеки України 2023 року звинуватила Сергія Кобилаша в причетності до обстрілів українських цивільних об’єктів. За версією слідства, генерал, виконуючи вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст, віддавав наказ на масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Кобилашу заочно висунули обвинувачення за двома статтями кримінального кодексу – ведення агресивної війни і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Максимальне покарання за цими статтями – довічне позбавлення волі.


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