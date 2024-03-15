Суспільство

В Росії помер актор і режисер Олександр Ширвіндт

15 Березня 2024 20:49
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кіно
Олександр Ширвіндт / Фото: Getty Images

У Москві помер актор і режисер Олександр Ширвіндт. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на актора Сергія Газарова.

Ширвіндту було 89 років.

Олександр Ширвіндт із 1970 року грав у Театрі Сатири. З 2000 року — був його художнім керівником, з 2021 — президентом.

Як актор Ширвіндт знявся у понад 70 фільмах. Найвідоміші його ролі — у стрічках “Іронія долі, або з легкою парою” Ельдара Рязанова та “12 стільців” Марка Захарова.

Ширвіндт неодноразово незаконно відвідував з гастролями окупований у 2014 році росією український Крим, зокрема у 2015 році. З 2017 року він є фігурантом бази центру “Миротворець”.


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