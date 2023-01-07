В Росії критикують Путіна за оголошене “перемир’я”, – ISW

Багато голосів у російському інформаційному просторі різко критикували оголошення про припинення вогню, але певні елементи схопилися за заяву Путіна, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 6 січня заявив, що Путін простягнув Україні «руку християнського милосердя», а Україна відкинула це через брак віри, пише ISW.

Командир чеченського спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов відповів на припинення вогню палкою похвалою на адресу Путіна, якого він назвав «істинно віруючим християнином», зазначив, що Ісус є шанованим пророком в ісламі, і звинуватив український «сатанізм» у тому, що він причиною відмови Києва прийняти перемир’я.

Глава “ДНР” Денис Пушилін зазначив, що припинення вогню не означає, що російські війська перестануть відповідати на “провокації українських військ”, інакше російські війська ризикують дати Україні можливість покращити свої позиції на критичних ділянках. фронт.

Заява Пушиліна була непрямою критикою оголошення про припинення вогню та є прикладом того, що це оголошення було погано сприйняте російським військовим керівництвом. Колишній командир бойовиків на Донбасі у 2014 році та відомий мілблогер Ігор Гіркін назвав припинення вогню «сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції» російських військ і розкритикував російське керівництво за те, що воно не змогло винести уроки з результатів попередніх перемир’їв за останні вісім років.

Інші відомі мілблогери схопилися за оголошення про припинення вогню, щоб розкритикувати Кремль у веденні війни та звинуватити російське керівництво в тому, що воно прямо піддає російським солдатам небезпеку..

Оголошення про припинення вогню, ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі, які історично мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним.