В Росії бояться, що через контрнаступ ЗСУ для Путіна зростають політичні ризики -The Washington Post

На тлі інформації про український контрнаступ зростають політичні ризики для президента-диктатора РФ Володимира Путіна. Російська еліта побоюється, що Україна знищить Кримський міст, що “завдасть значних військових і моральних поразок Кремлю”.

Про це висловилися кілька представників російської еліти, які говорили на умовах анонімності, пише The Washington post.

“Серед еліти панує дуже похмурий настрій. Вони не розуміють, які плани Путіна, і сумніваються, чи адекватно він справляється з ситуацією. Це триває довгий час, але хвилювання зростає. У Кремлі всі розуміють небезпеку українського контрнаступу. Заморозити ситуацію дуже зручно, оскільки це саме те, що дасть Путіну час, необхідний для того, щоб Україна та Захід втратили свій військовий запал та єдність”, – сказала Тетяна Станова, засновниця політичної аналітичної фірми “Р-Політика”.

Також внутрішня боротьба між лідерами на полі бою, атаки безпілотників на Москву та цікаві події у західних регіонах Росії, що межують з Україною, викликають питання в еліти про те, чи зможе Путін контролювати ситуацію.

“Це серйозний виклик для влади”, — сказав один із добре ознайомлених представників російських дипломатичних кіл.

Автори видання пишуть, що ознаки зростання напруженості серед еліти Кремля з’явилися цього місяця, коли впливовий член російського парламенту Костянтин Затулін, який є близьким до вищого керівництва Федеральної служби безпеки, російського розвідувального агентства, заявив на конференції про майбутнє України, що “Росія поки що не вдалося досягти всіх своїх військових цілей і що деякі з них стали “безглуздими”.

“Представник дипломатичних кіл Росії з хорошими зв’язками, який підтримує контакти з урядовцями, сказав, що минулого тижня настрій став похмурішим після того, як з’явилися пропозиції Заходу щодо довгострокових угод щодо безпеки для України. Це забезпечило б Києву гарантовані поставки зброї протягом багатьох років як альтернативу негайному членству в НАТО”, – сказано на сайті видання.

Кілька джерел у Кремлі повідомили The Washington Post, що Путін розраховував на зменшення рішучості Заходу підтримувати Україну, особливо через президентські вибори в 2024 році в Сполучених Штатах, де меншість республіканців виступала проти продовження високого рівня допомоги Україні. Втім, це не так. Як сказав член російських дипломатичних кіл із хорошими зв’язками, з’явилися “скромні сигнали” про те, що Росія може бути готова піти на певні компроміси.