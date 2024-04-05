Суспільство

В російському Орську прорвало дамбу. Частину міста евакуюють

5 Квітня 2024 21:32
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росія
Затоплений Орськ, РФ / Скриншот з відео

Прорив дамби стався в Орську Оренбурзької області РФ, повідомляє ТАСС із посиланням на оперативні служби. У Єдиній черговій диспетчерській службі Орська повідомили, що дамбу прорвало паводком.

Жителів міста евакуюють із будинків, що перебувають у зоні затоплення. У зону підтоплення можуть потрапити близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків, де проживають приблизно 10 тисяч осіб.

За даними видання “Урал56.ру”, триває евакуація зі старого міста Орська. У магазинах Орська розкупили майже всю питну воду.


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