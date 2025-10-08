В російському Новосибірську палає підприємство, пов’язане з виробництвом для “оборонки”

У російському місті Новосибірськ спалахнула пожежа на території ВАТ «Завод припоїв». Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, займання сталося у складському приміщенні підприємства.

На місці події працюють близько 70 рятувальників і понад 20 одиниць техніки, до гасіння також залучили пожежний потяг. За даними російського МНС, вогонь локалізували на площі близько двох тисяч квадратних метрів. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Новосибірський завод припоїв виробляє металопродукцію для промисловості — припої, сплави, бабіти, а також займається прокатом кольорових металів, зокрема олова, свинцю, міді, срібла та цинку. На сайті підприємства серед споживачів зазначена оборонна промисловість.

Раніше, у квітні 2025 року, розслідувальний центр «Досьє» оприлюднив список підприємств, що входять до закритого реєстру оборонно-промислового комплексу РФ. Серед них — і Новосибірський завод припоїв.