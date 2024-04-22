Суспільство

В РФ паводок затопив уранові свердловини, – ЗМІ

22 Квітня 2024 18:15
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росія
Затоплений житловий район в Орську, Оренбурзька область, Росія / Фото: REUTERS

У Курганській області РФ паводкові води затопили уранові свердловини, заражена вода могла потрапити в річку Тобол.

Про це повідомляє “Агентство” з посиланням на Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення.

За їхніми даними, у Курганській області затопило старі свердловини родовища Добровільне, на якому видобуває уран одне з підприємств Росатома.

Повінь змила в річку Тобол радіоактивний бруд, який накопичувався роками від підземних вод, що розтікаються, зі старих дослідних свердловин, заявив керівник екологічної організації Сергій Єрьомін.


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