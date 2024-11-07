В результаті атаки дронів на Київ у 5 районах зайнялись пожежі 

У ніч на 7 листопада уламки збитих російських безпілотників впали в п’яти районах Києва, що спричинило низку пожеж та пошкодження житлових будівель.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

У Голосіївському районі постраждала квартира в багатоповерховому будинку, але пожежі не було. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів і СТО площею 200 кв. м, яку вже ліквідували, постраждалих немає.

У Печерському районі загорівся ресторан на 33-му поверсі житлового будинку, пошкоджено частину конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідували, потерпілих немає.

У Солом’янському районі горіли склади підприємства на площі 600 кв. м. Інформацію про потерпілих уточнюють. Також уламки впали на територію медичного центру, інформація про постраждалих з’ясовується.

В Оболонському районі сталося загоряння на даху шестиповерхової будівлі бізнес-центру, площа пожежі склала 10 кв. м, потерпілих попередньо немає.

У Подільському районі уламки спричинили пожежу в житловому будинку, деталі уточнюються.

“Оперативна інформація оновлюється. У місті триває повітряна тривога, залишайтеся в укриттях!” — зазначили у КМВА.