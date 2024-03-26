Політика

В рамках ініціативи Чехії Україна може отримати 1,5 млн снарядів

26 Березня 2024 18:37
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зброя, чехія
Завод з виробництва боєприпасів / Ілюстративне фото AP

У межах ініціативи із закупівлі артбоєприпасів для України можливе постачання 1,5 мільйона снарядів.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час інтерв’ю у Празі, передає Bloomberg.

Ліпавский зазначив, що чеська пропозиція, яка передбачає закупівлю 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, приносить плоди, навіть якщо вкрай необхідні поставки можуть бути зроблені за кілька тижнів.

“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість”, — сказав міністр, назвавши цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Дипломат уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну.

“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів”, — підкреслив Ліпавський.


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