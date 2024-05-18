В районі Вовчанська Сили оборони намагаються покращити тактичне положення

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості”, – йдеться у повідомленні.

В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

Щодо Куп’янського напрямку, то твм відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.