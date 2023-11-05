В районі Мар’їнки відбито 17 атак ворога – Генштаб

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 керовану ракету Х-31П. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. На Бахмутському напрямку ворог 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще 5 атак.

ворог 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще 5 атак. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак.

ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії північно-західніше Вербове, Роботиного, північніше Нестерянок, П’ятихаток Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.