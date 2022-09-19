Кримінал

В районі Ізюма та Балаклеї особливо багато мін ПФМ-1. ДСНС попереджає про небезпеку

19 Вересня 2022 20:57
45

Понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили сьогодні піротехніки Зведеного загону ДСНС в Ізюмі та Балаклії.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих “пелюсток”). Вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Лише за сьогодні сапери ДСНС знищили 35 “пелюсток” на місці виявлення.

“ДСНС звертається до мешканців деокупованих територій з проханням оминати траву, не ходити до лісу, пересуватись лише у перевірених місцях з твердим покриттям. Розкажіть про небезпеку від боєприпасів дітям!” – йцдеться у повідомленні відомства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
19 Вересня 2022 21:42
71

Зеленський закликає зберігати темп контрнаступу
19 Вересня 2022 21:30
30

ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську
19 Вересня 2022 20:57
45

В районі Ізюма та Балаклеї особливо багато мін ПФМ-1. ДСНС попереджає про небезпеку
19 Вересня 2022 20:23
74

У полоні РФ 50 жінок з “Азовсталі”, дві з них вагітні
19 Вересня 2022 19:51
172

Зеленський показав фото знищеного Куп’янська
Останні новини
усі новини