В районі Ізюма та Балаклеї особливо багато мін ПФМ-1. ДСНС попереджає про небезпеку

Понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили сьогодні піротехніки Зведеного загону ДСНС в Ізюмі та Балаклії.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих “пелюсток”). Вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Лише за сьогодні сапери ДСНС знищили 35 “пелюсток” на місці виявлення.

“ДСНС звертається до мешканців деокупованих територій з проханням оминати траву, не ходити до лісу, пересуватись лише у перевірених місцях з твердим покриттям. Розкажіть про небезпеку від боєприпасів дітям!” – йцдеться у повідомленні відомства.