В Раді пропонують перейменувати ще п’яти міст

До Верховної Раду внесли постанови про перейменування п’яти населених пунктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
На сайті парламенту з’явилися законопроєкти:
- № 12081 “Про перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район”;
- № 12082 “Про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район”;
- № 12083 “Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард”;
- № 12084 “Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь”;
- № 12085 “Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь та Первомайського району Миколаївської області на Ольвіопольський район”.