Суспільство

В Повітряних Силах розповіли, скільки “Шахедів” знищили під час нічної атаки

20 Травня 2023 12:26
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повітряні сили, дрони

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed-136/131», які спрямували на Київщину. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Південь» знищено розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.


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