В Повітряних силах пояснили, як “шахеди” змогли долетіти до Львова

“Шахеди” сьогодні вночі долетіли до Львова через брак засобів ППО, заявив прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільше необхідно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики та лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, щоб покрити таку державу як Україна куполом, як це зробила держава Ізраїль», – заявив Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, лише мобільними вогневими групами зі стрілецькою зброєю складно вночі збивати «шахеди», які до того ж летять руслами річок, використовуючи різні маршрути. Авіація, яка перебуває у ЗСУ, також не може ефективно збивати дрони.

Під час повітряної тривоги на світанку 20 червня, близько 05:00, російська армія атакувала Львів безпілотниками “Shahed”. Зафіксовано три влучання дронів.