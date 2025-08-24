В порту Усть-Луга загорівся термінал “Новатек”, на Курської АЕС пошкоджено трансформатор, у Сизрані атаковано НПЗ

Вранці 24 серпня в порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал компанії «Новатек». Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що причиною пожежі стали уламки безпілотників, збитих над областю. Попередньо постраждалих немає, ємності з паливом вогнем не зачепило.

Нічна атака безпілотника також сталася поблизу Курської атомної електростанції. За повідомленням адміністрації АЕС, апарат при падінні здетонував і пошкодив трансформатор. На місці падіння виникла пожежа, яку вже ліквідували. Блок № 3 станції був частково розвантажений на 50%. Радіаційний фон залишився у межах норми, постраждалих немає.

У Сизрані Самарської області українські безпілотники атакували промислове підприємство. Губернатор В’ячеслав Федоріщев не уточнив, що саме за завод, жертв немає. За даними телеграм-каналу Astra, йдеться про Сизранський нафтопереробний завод.

За даними Міноборони РФ, 23 серпня ППО збили 57 українських дронів, ще 95 збили вночі. Атаки були зафіксовані у Брянській, Тверській, Калузькій, Смоленській, Курській, Ленінградській, Новгородській, Орловській, Тамбовській, Бєлгородській, Ростовській і Самарській областях, а також у Московському регіоні, Чувашії, Татарстані та окупованому Криму, над акваторією Чорного моря.

Через атаки тимчасово припиняли роботу аеропорти Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода, Кірова, Калуги та Іжевська. У Петербурзі в Пулково з вечора 23 серпня затримали понад 60 рейсів, 39 рейсів перенаправили на запасні аеродроми.

Українські безпілотники систематично завдають ударів по об’єктах енергетичного сектору Росії, включно з нафтопереробними заводами. Термінал «Новатек» у порту Усть-Луга вже раніше зазнавав атак, що частково зупиняє роботу підприємств і підвищує ціни на бензин.