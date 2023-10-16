Економіка

В порту Ізмаїл зростає кількість суден

16 Жовтня 2023 13:14
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чорне море

Кількість суден у порту “Ізмаїл” (Одеська обл.) у понеділок, за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, збільшилася в 2,9 раза – до 90, очікується прибуття ще 10 суден.

Крім того, у порту “Рені” (Одеська обл.) в понеділок налічувалося 12 суден проти 10 минулого тижня. Очікується прибуття ще одного судна.

Як повідомлялося, порти Великої Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи частково відновили роботу. За даними керівника Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, установленим Військово-Морськими силами ЗСУ з 16 вересня, прибуло 31 судно сумарним дедвейтом 1,3 млн тонн. 17 суден уже залишили порти з вантажами й прямують або вже прибули до місця призначення.

Завдяки роботі тимчасового коридору в напрямку портів Великої Одеси у вересні “Укрзалізниця” наростила експорт зерна на третину – до 1,075 млн тонн.


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