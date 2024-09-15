В полоні залишаються ще близько 700 “азовців”

Упродовж 13-14 вересня з полону повернулося понад 100 військовополонених. Однак в полоні все ще залишаються близько 700 “азовців”.

Про це розповіла керівниця патронатної служби бригади “Азов” Олена Толкачова в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Толкачової, це бійці, на яких базувався “Азов” і на яких “полювали” росіяни й застосували жорсткі тортури. Вони вже два роки знаходяться в полоні.

“Ще приблизно 700 людей знаходяться у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680”, — сказала вона.

Крім того, керівниця патронатної служби прокоментувала інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців “Азову”.

“Коли проходила операція із захисту “Азовсталі” та Маріуполя, ще не було бригади, був окремий полк в бригаді, військова частина 3057. У військовій частині були воїни, які брали участь в захисті “Азовсталі” та Маріуполя. Але ворог розділяє, хто саме “Азов”, а хто — “ядро” військової частини 3057… Тому це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк “Азов”, періодично їх віддають”, — зазначила Толкачова.