Політика

В полоні залишаються ще близько 700 “азовців”
15 Вересня 2024 15:46
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азов, полонені
Після двох обмінів, які відбулися 13 та 14 вересня, 38 військовослужбовців 12-ї окремої бригади спеціального призначення «Азов» повернулися додому після понад двох років російського полону / Фото Denys Prokopenko @D_Redis

Упродовж 13-14 вересня з полону повернулося понад 100 військовополонених. Однак в полоні все ще залишаються близько 700 “азовців”.

Про це розповіла керівниця патронатної служби бригади “Азов” Олена Толкачова в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Толкачової, це бійці, на яких базувався “Азов” і на яких “полювали” росіяни й застосували жорсткі тортури. Вони вже два роки знаходяться в полоні.

“Ще приблизно 700 людей знаходяться у полоні. Точно я не можу сказати, приблизно 680”, — сказала вона.

Крім того, керівниця патронатної служби прокоментувала інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців “Азову”.

“Коли проходила операція із захисту “Азовсталі” та Маріуполя, ще не було бригади, був окремий полк в бригаді, військова частина 3057. У військовій частині були воїни, які брали участь в захисті “Азовсталі” та Маріуполя. Але ворог розділяє, хто саме “Азов”, а хто — “ядро” військової частини 3057… Тому це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк “Азов”, періодично їх віддають”, — зазначила Толкачова.


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