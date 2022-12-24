В погорілих будинках встановлюють ялинки: як живе обстріляна Салтівка у Харкові

Харків’яни продовжують вражати своєю незламністю. Так, мешканці Північної Салтівки, яка свого часу дуже постраждала від російських обстрілів, встановлюють ялинки у погорілих будинках.

Ба більше, наряджені дерева сяють просто у дворах. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко.

До району повертається чимало людей, деякі навіть наважуються повернутися з дітьми. Проте це стосується тих будинків, до яких подали якомога більше комунікацій. На жаль, є будинки, в яких є лише електрика або газ, але люди все одно живуть там.

Черненко розповіла про знайомство з чоловіком, який мешкає у 9-поверхівці на Північній Салтівці. На два під’їзди будинку живе лише він та ще одна жінка. Температура вдома – 6 градусів. Звісно, він спить одягнений, а за водою він ходить до джерела. Умови дуже складні, проте харків’янин вирішив, що має залишитися вдома.

“Знаєте, що дуже зворушило? Ми зайшли до нього, а там – наряджена ялинка! Самотній чоловік, його родина в евакуації – у Європі та на Заході України. Він посміхнувся і сказав, що підійняв її з ліжка онуки, поставив і дещо підправив. Це ялинка з минулого року, яка якось прикрашає його дім та побут”, – зауважила Анна Черненко.