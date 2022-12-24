Харків

В погорілих будинках встановлюють ялинки: як живе обстріляна Салтівка у Харкові

24 Грудня 2022 09:38
139
харків

Харків’яни продовжують вражати своєю незламністю. Так, мешканці Північної Салтівки, яка свого часу дуже постраждала від російських обстрілів, встановлюють ялинки у погорілих будинках.

Ба більше, наряджені дерева сяють просто у дворах. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко.

До району повертається чимало людей, деякі навіть наважуються повернутися з дітьми. Проте це стосується тих будинків, до яких подали якомога більше комунікацій. На жаль, є будинки, в яких є лише електрика або газ, але люди все одно живуть там.

Черненко розповіла про знайомство з чоловіком, який мешкає у 9-поверхівці на Північній Салтівці. На два під’їзди будинку живе лише він та ще одна жінка. Температура вдома – 6 градусів. Звісно, він спить одягнений, а за водою він ходить до джерела. Умови дуже складні, проте харків’янин вирішив, що має залишитися вдома.

“Знаєте, що дуже зворушило? Ми зайшли до нього, а там – наряджена ялинка! Самотній чоловік, його родина в евакуації – у Європі та на Заході України. Він посміхнувся і сказав, що підійняв її з ліжка онуки, поставив і дещо підправив. Це ялинка з минулого року, яка якось прикрашає його дім та побут”, – зауважила Анна Черненко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Грудня 2022 09:42
33

Українські військові наближаються до звільнення Кремінної, – NYT
28 Грудня 2022 11:04
0

Дефіцит електроенергії в системі збільшився, – Укренерго
28 Грудня 2022 10:25
26

Окупанти побудували велику оборонну лінію в Кремінній, – британська розвідка
28 Грудня 2022 09:49
26

Захисники за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
28 Грудня 2022 09:11
120

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
Останні новини
усі новини

Думки

Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
усі думки