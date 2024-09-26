Політика

В Пентагоні розкрили вміст пакету допомоги Україні на 2,4 мільярда доларів
26 Вересня 2024 22:40
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допомога, сша
Скрентонський армійський боєприпасний завод / Фото: Офіс президента

Міністерство оборони США оприлюднило деталі оборонного пакета для України вартістю 2,4 мільярда доларів.

Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.

До нового пакету увійшли:

  • Боєприпаси і підтримка для українських систем ППО (Ймовірно ракети для систем Patriot, а також AIM-120 Amraam, Aim-9X);
  • Боєприпаси класу “повітря-поверхня” (Найімовірніше JDAM-ER);
  • Безпілотні авіаційні системи та компоненти для підтримки виробництва українських БпЛА;
  • Обладнання для боротьби з БпЛА;
  • Безпілотні надводні плав. засоби;
  • Обладнання для захищеного зв’язку;
  • Обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів (Ймовірно верстати та інше обладнання);
  • Запасні частини, технічне обслуговування і підтримка, та інше.

Окрім цього пакету, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.


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