В Пентагоні розкрили вміст пакету допомоги Україні на 2,4 мільярда доларів

Міністерство оборони США оприлюднило деталі оборонного пакета для України вартістю 2,4 мільярда доларів.

Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.

До нового пакету увійшли:

Боєприпаси і підтримка для українських систем ППО (Ймовірно ракети для систем Patriot, а також AIM-120 Amraam, Aim-9X);

Боєприпаси класу “повітря-поверхня” (Найімовірніше JDAM-ER);

Безпілотні авіаційні системи та компоненти для підтримки виробництва українських БпЛА;

Обладнання для боротьби з БпЛА;

Безпілотні надводні плав. засоби;

Обладнання для захищеного зв’язку;

Обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів (Ймовірно верстати та інше обладнання);

Запасні частини, технічне обслуговування і підтримка, та інше.

Окрім цього пакету, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.