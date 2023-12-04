В Пекіні пройде саміт лідерів Європейського Союзу та Китаю 

Черговий, 24-й, саміт лідерів Європейського Союзу та Китаю відбудеться у Пекіні в четвер, 7 грудня.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, головна увага на зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн буде приділена стратегічним і глобальним економічним питанням, що становлять спільний інтерес.

«Китай і Європа є партнерами, а не суперниками… наші спільні інтереси значно переважають наші розбіжності», – сказав Ван.

За його словами, сторони обговорять шляхи вирішення існуючих між ними проблем за допомогою діалогу та консультацій, аби спільно протистояти глобальним викликам і підвищити стабільність міжнародної ситуації.

Водночас, за даними ЗМІ, лідери ЄС мають намір приділити значну увагу дотриманню китайськими компаніями антиросійських санкцій Заходу і переконуватимуть Сі вплинути на ті з них, які допомагають Росії обходити встановлені обмеження.

Китайська сторона, своєю чергою, проситиме Брюссель скасувати вже запроваджені санкції проти китайських виробників і відмовитись від розслідування стосовно ймовірних незаконних субсидій китайським виробникам електромобілів з боку уряду КНР, розпочатого Єврокомісією в жовтні.