В останній день Ігор нескорених-2025 Україна виборола чотири “срібла”

Змагання на Іграх нескорених-2025 у Канаді завершилися, і останнім видом програми стало веслування на тренажерах.

Українська збірна виборола чотири срібні медалі у дисципліні на витривалість (чотири хвилини). Зокрема нагороди вибороли Ігор Олійник, для якого ця медаль стала вже сьомою на Іграх нескорених-2025, а також Анатолій Бирко.

Ігри нескорених-2025 збірна України закінчила з показником у 30 медалей (12 золотих, 11 срібних та сім бронзових).

Empty Tanks, Full Hearts.



They gave everything. Every ounce of strength. Every drop of sweat. Every piece of themselves.



The final day of competition featured Indoor Rowing at the Invictus Games Vancouver Whistler 2025 and it was nothing short of raw and relentless. Bodies… pic.twitter.com/7v9zJgwgBk