Спорт

В останній день Ігор нескорених-2025 Україна виборола чотири “срібла”
17 Лютого 2025 12:05
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Збірна України на Іграх нескорених / Фото: Invictus Games Vancouver Whistler 2025
Збірна України на Іграх нескорених / Фото: Invictus Games Vancouver Whistler 2025

Змагання на Іграх нескорених-2025 у Канаді завершилися, і останнім видом програми стало веслування на тренажерах.

Українська збірна виборола чотири срібні медалі у дисципліні на витривалість (чотири хвилини).  Зокрема нагороди вибороли Ігор Олійник, для якого ця медаль стала вже сьомою на Іграх нескорених-2025, а також Анатолій Бирко.

Ігри нескорених-2025 збірна України закінчила з показником у 30 медалей (12 золотих, 11 срібних та сім бронзових).


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