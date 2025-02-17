В останній день Ігор нескорених-2025 Україна виборола чотири “срібла”

Змагання на Іграх нескорених-2025 у Канаді завершилися, і останнім видом програми стало веслування на тренажерах.

Українська збірна виборола чотири срібні медалі у дисципліні на витривалість (чотири хвилини). Зокрема нагороди вибороли Ігор Олійник, для якого ця медаль стала вже сьомою на Іграх нескорених-2025, а також Анатолій Бирко.

Ігри нескорених-2025 збірна України закінчила з показником у 30 медалей (12 золотих, 11 срібних та сім бронзових).