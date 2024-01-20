В операційній зоні ОСУВ “Таврія” за останні 24 години окупанти не завдали жодного авіаудару

Після тижня значної активності ворожої авіації, за останні 24 години, станом на 6.00 годину ранку, російські окупанти не завдали жодного авіаудару. Натомість здійснили три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію. Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його інформацією, загалом, в операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.

Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 – західніше Вербового.

Загальні втрати ворога у живій силі склали 356 осіб та 13 одиниць ОВТ. Зокрема, 2 артсистеми, 3 БпЛА, 3 автомобіля та 5 одиниць спецтехніки.