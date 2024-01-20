Політика

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” за останні 24 години окупанти не завдали жодного авіаудару

20 Січня 2024 12:14
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війна

Після тижня значної активності ворожої авіації, за останні 24 години, станом на 6.00 годину ранку, російські окупанти не завдали жодного авіаудару. Натомість здійснили три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію. Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. В основному це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його інформацією, загалом, в операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.

Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 – західніше Вербового.

Загальні втрати ворога у живій силі склали 356 осіб та 13 одиниць ОВТ. Зокрема, 2 артсистеми, 3 БпЛА, 3 автомобіля та 5 одиниць спецтехніки.


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