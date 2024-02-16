В ОП розкрили зміст двосторонньої угоди між Україною та Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі у Берліні підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

На сайті ОП з’явився текст документу.

Частина I. Сфера застосування

Угода укладається у рамках Декларації G7, яка була підписана у Вільнюсі 12 липня 2023 року і до якої надалі приєдналися ще 25 держав.

Цією угодою Україна та Німеччина вирішили підтвердити, поглибити та розширити свою співпрацю та партнерство, що ґрунтується на спільних інтересах.

Частина ІІ. Військова допомога та допомога у сфері безпеки

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. У 2024 році Німеччина надасть фінансові кошти на військову допомогу Україні на загальну суму 7,1 млрд євро.

Німеччина сприятиме спільним закупівлям та іншим формам співробітництва у сфері озброєнь з метою зміцнення Сил безпеки та оборони України, зокрема за моделлю провідної держави, та заохочуватиме широку міжнародну участь у цих зусиллях.

Німеччина й надалі очолюватиме Коаліцію спроможностей «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», а також робитиме значний внесок у інші Коаліції спроможностей.

Німеччина продовжуватиме і за необхідності розширюватиме свою підтримку у зміцненні потенціалу особового складу Сил безпеки та оборони України, забезпечуватиме індивідуальне та колективне навчання для українських військових, включаючи програми підготовки інструкторів.

Німеччина заохочуватиме свою оборонну промисловість до співпраці з Україною.

Учасники угоди мають намір виявляти та протидіяти гібридним загрозам, а також стримувати та запобігати російській конвенційній агресії, шпигунству та гібридній війні. Крім того, Україна та Німеччина посилюватимуть співпрацю у галузі розвідки та безпеки.

Частина ІІІ. Економічна стабільність, стійкість та відновлення, сталий розвиток

Передбачається інтенсифікація співробітництва в таких сферах, як будівельна галузь, кібербезпека, цифрова трансформація/індустрія 4.0, хімічна промисловість, електроніка/електротехніка, енергетика, сільське господарство, машинобудування, збройна промисловість та зелена енергетика/воднева енергія.

Сторони співпрацюватимуть у сфері боротьби з організованою злочинністю. Україна та Німеччина проводитимуть спільні операції з виявлення та припинення діяльності організованої злочинності.

Німеччина надаватиме значне фінансування зусиллям з гуманітарного розмінування України разом із партнерами. Німеччина у співпраці з іншими партнерами підтримуватиме Україну у розробці та дотриманні міжнародних стандартів розмінування в її операціях.

Учасники використовуватимуть інноваційні підходи до відновлення України та підтримуватимуть цифрову трансформацію, а також енергоефективність та перехід до «зеленої» енергетики. Вони погоджуються, що процес відновлення має бути прозорим та підзвітним народу та міжнародній спільноті.

Учасники підтверджують, що росія має бути притягнута до відповідальності за шкоду, завдану на території України, та визнають необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією.

Частина IV. Технічна та фінансова підтримка, реформи

Учасники мають намір посилити співпрацю у митній сфері, а також у сфері нагляду за фінансовим ринком, включаючи банки державного сектору.

Україна продовжуватиме свій процес реформ, приділяючи особливу увагу сферам реформ, визначеним для вступу до Європейського Союзу (ЄС) та викладеним у рекомендаціях Європейської Комісії від 8 листопада 2023 року, насамперед правосуддю, верховенству права, децентралізації, боротьбі з корупцією, сектору безпеки та державного управління.

Частина V. Політична співпраця

Німеччина вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та стабільного світу на засадах української Формули миру. Німеччина готова відігравати провідну роль у здійсненні кроків, спрямованих на реалізацію ініціатив, що відображають принципи Статуту ООН.

Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності.

Частина VI. Майбутня агресія

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Німеччина надасть Україні за необхідності швидку та постійну допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку у всіх необхідних сферах, а також економічну допомогу.

Частина VII. Двосторонні відносини та європейська інтеграція

Учасники прагнуть ще більш тісно співпрацювати у майбутньому у політичній, економічній та культурній сферах. Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом зміцнення регулярних форматів консультацій.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС та надаватиме практичні вказівки, а також працюватиме в рамках ЄС та «Групи семи» над підтримкою санкційного тиску на росію.

Угода діє протягом десяти років від дня її підписання. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження терміну дії цієї угоди, повідомивши про це не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення 10-річного строку.