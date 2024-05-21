 В ООН заявили про скорочення гуманітарної допомоги Україні 

Гуманітарна допомога Україні скорочується, тоді як потреби країни зростають.

Про це розповіла у понеділок представниця Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, яку цитує AFP.

“Ресурсів для надання гуманітарної допомоги набагато менше, тому що гуманітарні потреби у зв’язку з цими подіями фактично зростають. Саме найбільш уразливі верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки”, — сказала Ліндхольм Біллінг.

Гуманітарний план ООН на 2024 рік для України становить 3,1 мільярда доларів, включаючи 599 мільйонів доларів для УВКБ ООН. Однак у першому кварталі цього року як глобальний план реагування профінансований лише на 15%, тоді як за аналогічний період минулого року фінансування сягнуло 30%, зауважила Ліндхольм Біллінг.

Посадовиця каже, що війна затягується і ситуація перетворюється на “ультрамарафон”, де “грошова та гуманітарна допомога — у формі надання товарів та послуг, допомога з житлом, ремонтом будинків, психосоціальна підтримка” тепер менш часті, ніж раніше.

Вона особливо відзначила наслідки наступу російських військ на сході Харківської області, в результаті якого незліченна кількість мирних жителів часто залишається без елементарних речей, таких як електрика та водопостачання.

Вона розповіла про евакуацію цивільних з прикордоння Харківської області, хоч і не всі на неї погоджуються. В основному там залишаються люди літнього віку, які “просто не мають ресурсів чи можливостей, щоб розпочати нове життя десь тут, у центрі країни”.

Представниця ООН також попередила, що якщо кількість переміщених осіб продовжить зростати, то їх прийом і допомога будуть величезною логістичною проблемою.

“У міру того, як конфлікт затягується, а Росія розширює свій наступ, я думаю, що найбільше занепокоєння викликає відсутність в українців іншого вибору, окрім як продовжувати тікати”, – сказала вона, попередивши, що міжнародне співтовариство “не повинно зупинятися”.