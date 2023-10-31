В ООН визнали, що армія РФ відповідальна за ракетний удар по Грозі на Харківщині

В Управлінні ООН з прав людини дійшли висновку, що ракетний удар, внаслідок якого загинуло 59 людей у кафе в українському селі Гроза Харківської області, був нанесений російською армією.

Про це журналістам заявила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл, передає агентство Reuters.

“Сьогодні ми публікуємо звіт про події 5 жовтня, в якому робиться висновок про наявність обґрунтованих підстав вважати, що ракету запустили Збройні сили Росії”, — сказала Троссел.

Речниця Верховного комісара ООН з прав людини додала, що “під час атаки не було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч із ним”.

Село Гроза розташоване у Куп’янському районі, за 35 кілометрів від лінії фронту.

Російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по приміщенню магазину-кафе. Удар став найбільшим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни на Харківщині.

Експерти ідентифікували усіх 59 загиблих людей.