Суспільство

В ООН шоковані терористичними методами ведення війни в Україні

24 Листопада 2022 08:16
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оон, війна

У Радбезі ООН різко засудили російську атаку на об’єкти критичної інфраструктури України. “Ганебна ескалація”, “терор на тлі поразок” – так західні країни схарактеризували останні ракетні удари РФ.

“Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об’єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню”, – заявила заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло.

Російські ракетні удари вкотре викликають побоювання, що нинішня зима стане катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців “в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг”, наголосила вона.

Заступниця генсека ООН також вказала на небезпеку обстрілів Запорізької АЕС. “Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні ситуацією на ЗАЕС. Обстріл станції на вихідних є безрозсудним, – сказала Ді Карло. – Світ не може дозволити собі ядерну катастрофу”.


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