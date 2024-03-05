Суспільство

В ООН підрахували кількість українських біженців, які наразі перебувають за кордоном

5 Березня 2024 10:28
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біженці, оон
Українські біженці / Фото: Reuters

Станом на 4 березня за кордон через вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року виїхали близько 6,5 мільйонів біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

Про це в інтерв’ю NV розповіла речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Елізабет Арнсдорф Хаслунд.

“На жаль, ми все ще маємо дуже велику кількість людей, які змінили місце свого проживання через війну в Україні. Це майже 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб всередині України. І також – близько 6,5 млн біженців, які знаходяться за кордоном”, – повідомила вона.

За словами представниці УВКБ ООН, більшість з тих, хто виїхав за кордон, а це приблизно 6 млн, залишилися у країнах Європи. Решта півмільйона – вирушили до інших країн.

Хаслунд наголосила, що відразу після початку повномасштабної війни дуже багато людей обрали виїхати з країни. Вже через тиждень після 24 лютого 2022-го кордон перетнули 1 млн осіб. Водночас з того часу і до сьогодні темп значно знизився.


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