В окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто зі співробітниками ФСБ та російськими військовими

В Олешках на Херсонщині підірвалась машина, в якій знаходились співробітники ФСБ та військові РФ. Одна людина загинула.

Про це Суспільному повідомили джерела в Службі безпеки України.

“В Олешках на Херсонщині підірвали авто зі співробітниками ФСБ та військовими. В результаті вибуху один співробітник ФСБ загинув. Другий – поки що в реанімації у важкому стані. Троє військових, які їх супроводжували авто — поранені. Підірвані співробітники ФСБ діяли в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців”, — розповів співрозмовник кореспонденту Суспільного.