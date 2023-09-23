Кримінал

В окупованому Севастополі знову лунають вибухи

23 Вересня 2023 10:21
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Севастополь

23 вересня о 08:32 у Севастополі пролунав потужний вибух, пишуть місцеві пабліки.

Від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах. Після цього у місті включили сирени повітряної небезпеки.

Пізніше російський глава міста Михайло Развожаєв підтвердив ракетну атаку на Севастополь – за його словами, спрацювала система протиповітряної оборони.

Він також стверджує, що уламки впали в районі причалу поблизу Сухарної балки.

Після вибуху рух морського пасажирського транспорту припинено.

О 10:04 Розвожаєв оголосив відбій ракетної небезпеки. Водночас місцеві телеграм-канали писали, що сирена повітряної небезпеки продовжує звучати. За кілька хвилин російський глава міста знову заявив про ракетну небезпеку.


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