Севастополь атакували дрони

У понеділок увечері в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників, як повітряних, так і морських.

Про це повідомив самопроголошений “губернатор” Севастополя Михайло Розважаєв, кримські Telegram-канали.

Михайло Розважаєв повідомив, що сили ППО збили два безпілотники літакового типу над Чорним морем.

“Гучний звук, який почули, – це робота засобів ППО. Вони перехопили і знищили два БПЛА літакового типу над морською акваторією. Ситуація під контролем. Оскільки дрони були збиті на великій висоті над морем, прошу зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях.”

Разом із цим кримські пабліки повідомляють, що у районі бухти Омега зенітні системи окупантів випустили ракети в напрямку мису Фіолент. За їхніми словами, помітно було два запуски.

Основні вибухи зафіксували у районі Комишової бухти. Також повідомлялося про вибухи у бухті Козачій. Пізніше Telegram-канал “Кримський вітер” зазначив, що лунають гучні вибухи, а Z-пабліки пишуть про атаку морських дронів.

О 00:27 Розважаєв заявив про нібито атаку надводних безпілотників. За його словами, один із них був знищений. Він також додав, що над Севастополем були збиті українські дрони.