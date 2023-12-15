Суспільство

В окупованому Маріуполі уразили російський об’єкт

15 Грудня 2023 08:55
читать на русском →
війна, окупація

В тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунали потужні вибухи.

За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.

Про це у ніч на п’ятницю, повідомили очевидці у соцмережах.

Також інформацію про вибухи підтвердили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

“Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ”, – зазначили у повідомленні.

За словами очевидців, вибухи пролунали близько 23 години 30 хвилин.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2023 10:02

Україна отримає понад $1,3 млрд від Світового банку
15 Грудня 2023 10:50

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною
15 Грудня 2023 08:29

У Харкові сталася аварія в енергосистемі
15 Грудня 2023 07:52

Генштаб: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом на фронті відбулась понад сотня боєзіткнень
15 Грудня 2023 07:13

Сили ППО знищили 14 ворожих “шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки