В окупованому Маріуполі уразили російський об’єкт

В тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунали потужні вибухи.

За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.

Про це у ніч на п’ятницю, повідомили очевидці у соцмережах.

Також інформацію про вибухи підтвердили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

“Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ”, – зазначили у повідомленні.

За словами очевидців, вибухи пролунали близько 23 години 30 хвилин.