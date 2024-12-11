В окупованому Донецьку засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

У тимчасово окупованому Донецьку так званий “суд ДНР” засудив дев’ятьох захисників Маріуполя, повідомила Маріупольська міська рада.

Українських військових звинуватили в обстрілі селища Старий Крим у березні 2022 року. Вироки передбачають покарання від 24 років позбавлення волі до довічного ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Засуджені — військові 36-ї бригади морської піхоти: Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін і Костянтин Романюк.

Як зазначають у міськраді, всі засуджені брали участь у обороні Маріуполя, зокрема на території меткомбінату “Азовсталь”.