Суспільство

В Одеському ТЦК озвучили свою версію бійки з медиками
11 Червня 2024 19:43

В Одеському обласному ТЦК та СП дали розгорнутий коментар щодо бійки за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Там кажуть, що представники “швидкої” відмовилися показати документи про належність до системи охорони здоров’я.

Про це йдеться в офіційній заяві Одеського ТЦК.

Також в ТЦК розповіли, щр 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.

Через годину після цього до військкомату приїхала “швидка” з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я.

Через це у військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії”, — йдеться в поясненні.

Працівники військкомату викликали на місце поліцію, однак, коли її працівники прибули, люди в медичному одязі теж не надали своїх документів. Поліціянти затримали їх для надання пояснень, проте вони зателефонували на лінію 103 та повідомили про силове утримання у військкоматі представників екстреної служби.

Як кажуть в Одеському ТЦК, цю інформацію поширили Telegram-канали. Пізніше на місце події, прибули також невідомі цивільні особи, які, йдеться в заяві військкомату, “спровокували бійку”, під час якої військовий ТЦК та представники екстреної служби отримали травми.

Наразі правоохоронці розслідують справу, встановлюючи всі її обставини.


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