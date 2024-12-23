Суспільство

На Гаваях почав вивергатись вулкан Кілауеа
23 Грудня 2024 21:49
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вулкан Кілауеа на Гавайських островах (США), один із наймолодших у світі, почав активно вивергати лаву після серії землетрусів під його вершиною.

Про це йдеться в повідомленні USA Today.

«Виверження Кілауеа розпочалося близько 02:30 за місцевим часом у кратері Халемаумау, який є частиною більшої кальдери Кілауеа в Національному парку Гавайських вулканів», — йдеться у повідомленні.

Геологи зафіксували на вебкамерах потоки лави, що виходять із лінії тріщин, а також фонтани лави біля основи кратера на вершині вулкана.

Гавайська обсерваторія вулканів заявила, що продовжуватиме ретельно спостерігати за активністю вулкана та інформувати про будь-які суттєві зміни.


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