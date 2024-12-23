В Румунії затвердили новий уряд

Парламент Румунії у понеділок затвердив склад нового уряду на чолі з Марчелом Чолаку, який був перепризначений на посаду прем’єр-міністра. Після затвердження міністри склали присягу перед президентом.

Про це повідомляє Digi 24.

Уряд Чолаку отримав підтримку 240 депутатів за мінімально необхідних 233 голосів. Коаліція, до складу якої входять три проєвропейські партії, контролює близько 54% місць у парламенті.

Раніше соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR домовилися про створення коаліції, яка забезпечила їм більшість у законодавчому органі.

Новий уряд складається із 16 міністрів. Соціал-демократична партія отримає вісім портфелів, причому більшість нинішніх міністрів залишаються на своїх посадах.

Посаду міністра оборони зберіг Анджел Тилвар, а новим міністром закордонних справ став Еміль Хурезяну — колишній журналіст, письменник та досвідчений дипломат.